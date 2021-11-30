Milyonların gözü önünde rezillik! Kadın muhabir Empoli-Fiorentina maçının çıkışında cinsel ve sözlü tacizine uğradı! Taraftarlar tacize sessiz kaldı!İşçi sendikaları TÜRK-İŞ, HAK -İŞ ve DİSK'ten asgari ücret için ortak açıklama: Asgari ücretin düşük belirlenmesi kabul edilemezKöpek saldırısına uğrayan Enes Koca kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Enes Koca'nın biyografisi...Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin ikinci bebeklerinin merakla beklenen cinsiyeti belli oldu! Ünlü çifti isim telaşı sardı!Kış lastiği cezası hangi araçlara zorunlu 2021 | Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli 2021?30 Kasım Getir, GetirBüyük, GetirYemek motokuryeler çalışıyor mu? Getir online yemek ve market siparişleri iptal mi edildi?30 Kasım Yemeksepeti Banabi motokuryeler çalışıyor mu? Yemeksepeti online yemek ve market siparişleri iptal mi edildi?Son dakika | TÜİK duyurdu: Büyüme verileri açıklandı! Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü10 yaşındaki çocuğu köpekler parçaladı! Başı boş sokak köpekleri az kalsın canından ediyordu!Nazara geldiler! Hadise ve Mehmet Dinçerler kabusu yaşadı! Trafik kazası geçiren çift hayranlarını korkuttu!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kafamızda rakam var dedi, asgari ücret zammı için konuştu! TÜRK -İŞ Başkanı Ergün Atalay, zam oranı için rakam verdi: Yeniden değerleme oranı gerçek enflasyona kısmen daha yakın

Kafamızda rakam var dedi, asgari ücret zammı için konuştu! TÜRK -İŞ Başkanı Ergün Atalay, zam oranı için rakam verdi: Yeniden değerleme oranı gerçek enflasyona kısmen daha yakın

TÜRK- İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde tüm kesimlerin tebessümle karşılayacağı bir rakamın peşinde olduklarını dile getirerek zam oranı hakkında," Yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı gerçek enflasyona kısmen de olsa daha yakın. Bizim kafamızda tabi ki bir rakam var ve onu talep edeceğiz. Ancak hükümet de masaya yeniden değerleme oranının altında bir zam teklifiyle gelmemeli” dedi.

Kafamızda rakam var dedi, asgari ücret zammı için konuştu! TÜRK -İŞ Başkanı Ergün Atalay, zam oranı için rakam verdi: Yeniden değerleme oranı gerçek enflasyona kısmen daha yakın

Türkiye'de milyonlarca insanı yakından ilgilendiren asgari ücret maratonu yarın başlayacak. Enflasyon ve kurda yaşanan artış nedeniyle vatandaşlar asgari ücretin 2022 yılındaki tutarına kilitlendi. Enflasyonun üzerinde zam yapılmasına kesin gözüyle bakılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil edecek olan TÜRK- İŞ'in Başkanı Ergün Atalay, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu. 

Kafamızda rakam var dedi, asgari ücret zammı için konuştu! TÜRK -İŞ Başkanı Ergün Atalay, zam oranı için rakam verdi: Yeniden değerleme oranı gerçek enflasyona kısmen daha yakın

"YENİDEN DEĞERLEME ORANI GERÇEK ENFLASYONA KISMEN DE OLSA DAHA YAKIN"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TÜİK'in yüzde 20'ler civarındaki tüketici enflasyonunun masada ciddiye bile alınamayacağını, toplumun geniş kesimlerinin tebessümle karşılayacağı bir rakamın peşinde olduklarını dile getirdi. Asgari ücrete yapılması planlanan zam oranı hakkında konuşan Atalay, “Yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı gerçek enflasyona kısmen de olsa daha yakın. Bizim kafamızda tabi ki bir rakam var ve onu talep edeceğiz. Ancak hükümet de masaya yeniden değerleme oranının altında bir zam teklifiyle gelmemeli” ifadelerini kullandı. 

Kafamızda rakam var dedi, asgari ücret zammı için konuştu! TÜRK -İŞ Başkanı Ergün Atalay, zam oranı için rakam verdi: Yeniden değerleme oranı gerçek enflasyona kısmen daha yakın

"ZAMLAR KARŞISINDA ASGARİ ÜCRETLİYİ, SABİT GELİRLİYİ KORUMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Ergün Atalay, resmi enflasyonla çarşı-pazardaki aşırı yüksek fiyatların örtüşmediğini, hemen her gün iğneden ipliğe yeni yeni zamların geldiğini söyledi. Başkan  Atalay, asgari ücretin hayat pahalılığı nedeniyle 45 yılın en önemli asgari ücretinin olacağını ifade ederek, geçmişe bakıldığında Necmettin Erbakan döneminde enflasyonunun yüzde 87 olduğunu, söz konusu dönemde asgari ücrete yüzde 106 zam yapıldığını dile getirdi. Atalay," Zamlar karşısında asgari ücretliyi, sabit gelirliyi korumaktan başka çaremiz yok. Aksi halde insanlar evini nasıl geçindirecek?” diye konuştu. 

Kafamızda rakam var dedi, asgari ücret zammı için konuştu! TÜRK -İŞ Başkanı Ergün Atalay, zam oranı için rakam verdi: Yeniden değerleme oranı gerçek enflasyona kısmen daha yakın

"ÜSTLENDİĞİM GÖREVİN AĞIRLIĞINI BİLİYORUM"

Ergün Atalay, asgari ücretli üyesi olmadığı için Türk-İş'in komisyonda işçiyi temsil edemeyeceğine ilişkin tartışmalara da yanıt vererek, örgütlü veya örgütsüz fark etmeksizin bütün işçilerin hakkını komisyonda savunacağını dile getirerek, " Üstlendiğim görevin ağırlığını biliyorum. Bir işçi tartışmaları duymuş, ‘Benim sendikaya üye olma şansım yok ki, bizi savun be abi!' diye mektup yazmış. O mektup cebimde. Pazarlık sırasında da hep yanımda olacak. İşçinin sofrasına ilave bir dilim ekmek, bir zeytin fazla koyabilir miyiz, bütün çabamız bu” diye konuştu. 

Kafamızda rakam var dedi, asgari ücret zammı için konuştu! TÜRK -İŞ Başkanı Ergün Atalay, zam oranı için rakam verdi: Yeniden değerleme oranı gerçek enflasyona kısmen daha yakın

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet üyelerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. İşçileri en çok sendika üyesi olan TÜRK-İŞ, işverenleri ise TİSK temsil etmektedir. Asgari ücret zammı oy birliği veyahut oy çokluğuyla belirlenmektedir. 

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007  asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret 

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret 

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret 

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012  asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net:  846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015  asgari ücret

Net:  949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016  asgari ücret

Net:  1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017  asgari ücret

Net:  1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018  asgari ücret

Net:  1,603 TL

Brüt:  2,029 TL

2019  asgari ücret

Net:  2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

Kafamızda rakam var dedi, asgari ücret zammı için konuştu! TÜRK -İŞ Başkanı Ergün Atalay, zam oranı için rakam verdi: Yeniden değerleme oranı gerçek enflasyona kısmen daha yakın

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT