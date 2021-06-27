Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un başrollerini paylaştığı Kefaret dizisi bugün FOX TV yayın akışında olmayınca izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Kafaret dizisi neden yok? | Kefaret dizisi hangi gün? | Kefaret yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

KEFARET DİZİSİ NEDEN YOK?

Yapımcılığı 25 Film, yönetmenliği Mesude Erarslan Tekin ve senaristliği Mahinur Ergun tarafından yapılan; başrollerinde Nurgul Yeşilçay ile Mert Fırat’ın bulunduğu Kefaret dizisi yayın gününü değiştirdi.

KEFARET DİZİSİ HANGİ GÜN?

Başladığı ilk günden itibaren Pazar akşamları ekrana gelen dizi yaz sezonu boyunca Perşembe günleri ekranlara gelecek.

Kefaret, yeni bölümü ile 1 Temmuz Perşembe 20:00’de FOX TV’de yayınlanacak...

KEFARET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kefaret dizisinin yeni bölümü 1 Temmuz Perşembe akşamı Fox'ta ekrana gelecek.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Zeynep Sinan’ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil’in trajik ölümü Sinan’ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre’den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar. Ahmet, Arzu’yu ararken yaralanır. Ahmet’i tedavi etme sırası Arzu’dadır. Meltem, Zeynep ve Alp’in arkasından intikam planları yapar. Münevver, Meltem’in yanında işe başlar. Ayşe Hanım demans hastası olduğunu öğrenir.

KEFARET DİZİSİ KONUSU

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.