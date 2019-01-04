Konya'nın Derebucak ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarayönü Mahallesinde Derebucak Belediyesi çalışanları mesai çıkışında bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gördü. Belediye çalışanları ve KOSKİ çalışanları tarafından yakalanan kedinin başındaki konserve kutusu yaklaşık 15 dakikada kerpeten yardımıyla kesilerek çıkarıldı. Kafasındaki konserve kutusundan kurtulan ve korkan kedi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kaynak: İHA