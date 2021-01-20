Kafasına buz sarkığı düşen adam ölümden döndü!

Şişli Kurtuluş Ergenekon Caddesi'nde 51 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Babahan Allayarov isimli bir kişi, yolda yürüdüğü sırada bir anda kafasına düşen buz sarkığı sonucu yere yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla kaldırıldığı hastanede tedavi sürdürülen adamın o anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.