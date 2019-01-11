Kafasına tek elle ateş edilerek öldürülmüştü, ağabeyi tutuklandı

İzmir Torbalı ilçesine bağlı Pamukyazı Mahallesi'nde, kafasına tek el ateş edilen ve daha sonra hayatını kaybeden genç adamın ölümünün ardından, olayla ilgili maktulün ağabeyi tutuklandı. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekibinin, ağabeyin sağ elinden alınan swap (atış artığı) örneği sonucu pozitif olmasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz ay Torbalı ilçesine bağlı Pamukyazı Mahallesi'nde, kafasına tek kurşun sıkılan ve bir süre Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam savaşı veren Veysi Vural (27), daha sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ilk gününden bu yana cinayeti işleyen kişi veya kişileri araştıran Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, titiz çalışması sonucunda katilin kim olduğunu dair önemli bulgular elde etti.

Jandarma aile için cinayeti düşündü, ağabey tutuklandı

Jandarma, olayın yaşandığı ilk gün aile içi cinayet olabileceği şüphesiyle aile bireylerinin de ifadelerini aldı ve parmak izi gibi birçok işlem yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekibi, ilk gün ağabeyin Abdülkadir Vural'ın sağ elinden alınan swap (atış artığı) örneği aldı. Bu sonucun pozitif çıkması üzerine Abdülkadir Vural hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemeler sonrasında jandarmadan beş kişilik ekip, Vural ailesinin yaşadığı Pamukyazı Mahallesi'ne giderken evde yapılan incelemeler sonrasında Veysi Vural'ın ağabeyi Abdülkadir Vural gözaltına alındı. Jandarma ekipleri Abdülkadir Vural'ın aynı zamanda çelişkili ifade vermesinden de şüphelenince şahsı yakaladı. Abdülkadir Vural, çıkartıldığı Torbalı Adliyesinde tutuklanarak Buca Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA