Kafasını vuranca sinirlenen Karadenizli işi pratik çözüme döktü

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı olan Büyükköy’de çay müstahsili olan Ömer Deniz çayları toplayıp aracına yüklemek istedi. Çay dolu torbaları aracına sığdıramayan Deniz başını da tavanına çarptı. Bu olaya sinirlenerek panelvan aracın tavanını kesti.

Köydekilerin şaşkın bakışlarına maruz kalan Ömer Deniz yeni bir kasa aldı. Çay sezonunun bitmesiyle ise kasayı araca ekleyerek yeni bir ruhsat almak istiyor.

Kendisine olayla ilgili sosyal medyadan birçok yorum ve mesaj geldiğini ifade eten Deniz, “Bir arkadaşım 'Abi bu arabayı internete atalım' dedi. Bana gelen yorumlar ‘tam Karadeniz usulü’ , ‘tam bir Karadeniz zekâsı’ şeklinde oluyor. Tanımadığım birçok kişiden yorumlar alıyorum. Hoşuma da gidiyor. Türkiye’nin birçok yerinden arkadaşlarım arıyor ‘Ömer abi sen ne yaptın öyle?’ diye. Ben de soran kişilere durumu anlatıyorum” dedi.

Aracı kestikten sonra daha rahat ettiğini belirten Ömer Deniz, “Bazıları 'Arabayı kestin yazık oldu' diyor. Çay koymak böyle daha rahat olduğu için kestim arabamı, daha sonra da kamyonete çevireceğiz diyorum. Bir farklılık olsun diye yaptım. Kesmek zorunda kaldık. Burada ufak bir atölyem var. Oğlum ile birlikte spiral kullanarak kestik” şeklinde ifade etti.