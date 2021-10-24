Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) görev tanımı nedir, Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) ne iş yapar, Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) Tanımı;

Müşterilere yiyecek, alkollü veya diğer içkileri satmak için bir kafeyi, barı, snack barı kendi hesabına yada ortak olarak çalıştıran kişidir.

Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) Maaşları

Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) maaşı ortalama aylık 4.700 - TL’dir. En düşük Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) Ne İş Yapar?

Kafe, Bar ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Personelin müşteriye hizmetlerini yönetmek, nezaret etmek,

b) Erzakı, alkollü içkileri, şarapları ve diğer içecekleri satın almak,

c) Tesisin, donatımının ve çalışma yerlerinin sağlığa uygun olmasını ve güvenliğin düzenlenmesini sağlanmasını sağlamak,

d) Güvenlik kuralları ve diğer nizamları sağlamak için personelin alkollü içki satışların nezaret etmek,

e) Personeli eğitmek,öğretmek, istihdam etmek ve gerekirse işten çıkarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Lokanta Ve Restoran Müdürler

Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) mesleğinin meslek kodu 1412.04 olarak belirlenmiştir



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