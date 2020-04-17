Kafede kumar oynarken yakalanan 20 kişiye, 63 bin lira ceza

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin bir kafeye düzenlediği baskında kumar oynadıkları belirlenen 20 kişiye toplam 63 bin TL para cezası kesildi.

​Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir kafede kumar oynandığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında baskın düzenledi. Kafenin arka kısmındaki odalarda bulunan oyun masaları üzerlerinde çok sayıda iskambil kağıdı, oyun pulu ve 7 bin TL ele geçirildi. Kumar oynarken yakalanan 20 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 63 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan 10 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

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Kaynak: DHA