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Kafeler ne zaman açılacak 2021 son dakika? Kafeler açıldı mı 2021? 15 Şubat'ta kafeler açılıyor mu?

Kafeler ve restoranlar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Kafeler ne zaman açılacak 2021? soruları gündemdeki yerini koruyor. Bir süredir paket servis ve gel al ile hizmet veren kafe ve restoranların açılış tarihi hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısını işaret etti. İşte detaylar....

Kafeler ne zaman açılacak 2021 son dakika? Kafeler açıldı mı 2021? 15 Şubat'ta kafeler açılıyor mu?

Milyonlarca işletme sahibi, garson, aşçı, barista kafelerin açılmasını dört gözle bekliyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla kasım ayından bu yana kapalı olan işletmelerin açılış tarihi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Peki Kafeler ne zaman açılacak 2021 son dakika? Kafeler açıldı mı 2021?Kafeler ve restoranlar 15 Şubat'ta mı açılacak?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin 'Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılabileceğinin altını çizerken, mekanların yeniden açılması konusunda bir düşüncelerini olduğunu bildirdi. 

İşte, Erdoğan'ın 'Kafeler ve restoranlar yeniden açılacak mı?' sorusuna verdiği yanıt;

"Koronavirüsle mücadele; Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze ve meyvede hatta ve hatta bakliyatta fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'mız ciddi bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki 1 ay içinde zannediyorum bu işi halledeceğiz. Vatandaşımızın ezilmesine izin veremeyiz."

Kafeler ne zaman açılacak 2021 son dakika? Kafeler açıldı mı 2021? 15 Şubat'ta kafeler açılıyor mu?

KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?

Sosyal medyada dolanan 15 Şubatta kafelerin açılacağı iddiaları asılsızdır. Tarih henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirilecek kabine toplantısında konunun masaya yatırılacağı ve toplantının ardından detayların kamoyla paylaşılacağı bilgisini verdi. 

Kafeler ne zaman açılacak 2021 son dakika? Kafeler açıldı mı 2021? 15 Şubat'ta kafeler açılıyor mu?

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