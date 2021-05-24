Kafelerde oturmak yasak mı 2021? Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açık mı, kapalı mı 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

SİNEMALAR AÇIK MI, AÇILDI MI 2021? SİNEMA SALONLARI AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Her sektörde olduğu gibi sinema sektöründe de tam kapanmanın ardından gelen kademeli normalleşmede açılıp açılmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında sinema salonlarının 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında kapalı olduğu belirtilirken 1 Haziran'dan sonra açılıp açılmayacağıyla ilgili net bir bilgi verilmedi.

KAFELERDE OTURMAK YASAK MI 2021? KAFELER AÇIK MI, KAPALI MI 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İle gönderilen kademeli normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında kafelerin durumu vatandaşlar tarafından en çok aratılan konulardan birisi oldu. Yayınlanan genelgede 17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde faaliyet göstermeyecek kurum ve kuruluşların arasında kafelerin de yer alması akıllardaki tüm soru işaretlerini sildi.

Yani bu bağlamda kafelerin 1 Haziran 2021 tarihine kadar kapalı ve kafelerde oturmanın yasak olduğu belirtildi.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

31 Mayıs 2021 tarihinde olması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından kafelerin durumunun netlik kazanacağı ve açılma tarihlerinin de belli olacağı öngörülüyor.

MARKETLER SAAT KATTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR 2021?

Tam kapanma sonrası başlayan kademeli normalleşme sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması bakımından market faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı. Marketler hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edecek. Kademeli normalleşme sürecinde hizmet verecek olan marketlerin hafta içi çalışma saatleri belirtilmedi. Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir." ifadelerine yer verildi.

KADEMELİ NORMALLEŞME 1 HAZİRAN'A KADAR KAPALI OLAN YERLER NERESİ? HANGİ İŞ YERLERİ KAPALI 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından, tam kapanmanın ardından uygulanacak olan yeni kısıtlamalara ilişkin "Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlıklı genelge yayımlandı. Söz konusu genelgede hafta içi hafta sonu kısıtlamaları, market çalışma saatleri, pazar yeri çalışma saatleri, seyahat durumları, eğitim öğretim, kamu kurumlarının çalışma saatleri, ulaşım hizmetleri, konaklama tesisleri, kısıtlamadan muaf kişiler, restoran ve kafe gibi işletmelerin akıbetine dair bilgiler yer aldı.

Kademeli normalleşme döneminde birçok iş yerinin çalışma saatleri değişirken birçok iş yerinin faaliyetlerine kısıtlama getirildi. Tam kapanma sürecinin biteceği gün olan 17 Mayıs'tan, 1 Haziran'a kadar çalışmasına ara verecek işyerleri genelgede belirtildi. Genellikle, insan yoğunluğu oluşturabilecek iş yerlerinin faaliyetine geçici olarak ara verildi.

Kademeli normalleşme genelgesinde 17 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar faaliyetine ara vermek zorunda olan işletmeler; gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin 3.2. maddesinde, çalışmasına ara verecek iş yerlerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir."

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.