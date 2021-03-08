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Kafelerde ve restoranlarda canlı müzik yasağı kalktı mı, serbest mi 2021? Kafelerde canlı müzik olacak mı?

Normalleşme süreci kapsamında çok yüksek risk grubunun dışında kalan illerde kafe ve restoranlar açıldı. Bu kapsamda vatandaşlar kafe ve restoranlarda canlı müzik yasağının kalkıp kalkmadığını merak ediyorlar. Peki Kafelerde ve restoranlarda canlı müzik yasağı kalktı mı, serbest mi 2021? Kafelerde canlı müzik olacak mı?

Kafelerde ve restoranlarda canlı müzik yasağı kalktı mı, serbest mi 2021? Kafelerde canlı müzik olacak mı?

Normalleşme sürecinin detayları belirlendi. İller koronavirüs riskine göre 4 farklı kategoride sınıflandırıldı ve kısmi de olsa birtakım yasaklar illerin durumuna göre kaldırıldı. Özellikle kapalı olan ve kafe restoranlar açıldı. Bu kapsamda kafelerde canlı müzik yayınının olup olmadığı da vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 

KAFELERDE CANLI MÜZİK YASAĞI KALKTI MI, SERBEST Mİ 2021? KAFELERDE CANLI MÜZİK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin olarak çokça sorulan soruların yanıtlarını internet sitesinden cevaplandırdı. Buna göre kafe ve restoranlarda canlı müzik yasağı uygulanmaya devam ediyor. Kafe ve restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmeyecek.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"21/12/2020 tarih ve 21153 sayılı genelge, 02/06/2020 tarih ve 8591 sayılı genelge ile 30/05/20 tarih ve 8556 sayılı genelgede açıkça belirtildiği üzere dans, oyun, vb. amaçlı olanlar başta olmak üzere canlı müzik konusunda kısıtlama getirilmiş olup, restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmeyecektir."

Tayfun Altuntaş
Editör
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