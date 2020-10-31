Kafenin önünde oturan adamı ölüm teğet geçti!
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kafeye çarpıp yol boyunca sürüklendi. Kafenin önünde oturan sahibi ve motosikletlinin refleks ile kurtulduğu o anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralarla kazayı atlattı.
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31 Ekim 2020 Cumartesi 09:53
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