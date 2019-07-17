Kafkas petekli akasya balı satışa sunuldu

Ankara'da faaliyet gösteren Enfabal, ürün çeşitliliğini arttırarak, Kafkas petekli akasya balını tüketicilere sunmaya başladı.

Yeni ürünleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Enfabal'in sahibi Mustafa Ençetin, Türkiye'de arıcılığın dev bir sektör haline geldiğini, Çin'in ardından bal üretiminde dünyada ikinci olduğunu, toplamda 84 binden fazla işletmenin 7,9 milyonu aşkın kovanda 105 bin 727 ton bal ürettiğini ifade etti. Ençetin, firma olarak bu yıl özellikle Kafkas petekli akasya balı üretimine ağırlık verdiklerini ve bal üretiminde ürün çeşitliliğini arttırmayı hedeflediklerini kaydetti. Türkiye'nin bal üretimi için doğal çiçek ve bitki yönünden çok zengin ve verimli olduğunu belirten Ençetin, "Özellikle akasya balı, doğal şartlarda kendine özgü kokusu ve tadı ile çok ayrıcalıklıdır. Akasya balı çok uzun süreden beri tedavi edici ve tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Besleyici ve kuvvet vericidir. Mikropların üremesini önler. Yara iyileştirici etkiler gösterir. Çocuklarda sık görülen ağız iltihaplarına (aft, ağız yarası) karşı başarı ile kullanılır. Bileşiminde bulunan çeşitli vitamin, mineral, organik asit ve enzimler nedeniyle hazım edilmesi kolay, besleyici ve birçok hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici özellikler gösterir. Bileşim maddelerince zengin oluşu nedeniyle özellikle sağlıklı yaşamda önde gelen gıda maddeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca balın difteri, boğmaca, verem, ülser, bazı cilt ve sinir sistemi hastalıkları gibi 500'e yakın hastalığın tedavisinde olumlu etkileri saptanmıştır. Balın bilinen bu özellikleri sağlamasında antimikrobiyel, antioksidan ve büyüme faktörü biyoaktivitesi gösteren bileşenler etkili olmaktadır" dedi.

Akasya ağacının Doğu Karadeniz şeridinde oldukça yaygın yetişen bir ağaç olduğunu ve nisan ile mayıs aylarında çiçek açtığını kaydeden Ençetin, pek çok bilimsel araştırma sonucunda balın gerek içinde barındırdığı vitaminler ve minerallerle, gerekse yapısal özellikleri sebebiyle insanlar için tam bir şifa kaynağı olduğunun tespit edildiğini ve firma olarak tüketicilere 8 ayrı ambalaj ile Kafkas petekli akasya balını sunduklarını belirtti.

Kaynak: İHA