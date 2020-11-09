Kafkas Üniversitesi en az ilkokul mezunu 52 sürekli işçi alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Kafkas Üniversitesi, hastane bünyesinde çalıştırma üzere 52 işçi alımı yapacak ve başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Kafkas Üniversitesi işçi alımı ilanı 9 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Kafkas Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve hasta ve yaşlı bakım elemanı kadrolarında işçi istihdam edilecek. Peki, başvurular nasıl yapılır? İşte işçi alımı başvuru şartları...

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak, İşkur hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden 09-13 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Kafkas Üniversitesine şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.



Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.işkur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden T.C.kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.



İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecek



Başvuruların tamamı kura çekimi için İŞKUR tarafından Kafkas Üniversitesine bildirilecek, başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.



ÖZEL ŞARTLAR



1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.



2) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.



3) Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)



4) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.



5) Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız olarak feshedilecektir.



6) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.



7) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.



8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

İLANIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ VE YERİ, KURA SONUCU

1. Başvuruların tamamı kura çekimi için İŞKUR tarafından Kafkas Üniversitesine

bildirilecek, başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının açık iş sayısı kadar asıl ve asıl

sayı kadar da yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi

25.11.2020 tarihinde Saat: 09:30’da Kafkas Üniversitesi Ahmet ARSLAN Kültür ve Kongre

Merkezi Salonunda yapılacaktır. Kura çekim işlemleri www.kafkas.edu.tr/ duyurular kısmında

belirtilecek adresten canlı olarak yayınlanacaktır. Herhangi bir değişiklik olması durumunda

www.kafkas.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

2. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.kafkas.edu.tr

internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.

3. Kura sonucunda belirlenen adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversitemize ibraz

edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri www.kafkas.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Belge

tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar

işe alınmayacaktır.

4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca

tebligat yapılmayacaktır.

5. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından

göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel

belirlenecektir.

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4.Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul

edilecektir.)

6. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu

e- Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul

edilecektir.)

8. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam

teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu

9. Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi

10. Özel güvenlik kimlik kartı.(5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun

14'üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel

güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden

itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)

ATAMA İŞLEMLERİ

1. Kura sonucunda kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kura

sonucunda belirlenen adayların ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını

taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden

başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

2. Kura sonucunda atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi

atama işlemleri iptal edilecektir. Kura sonucu kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen

belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin

atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk

Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç

duyurusunda bulunulacaktır. 9053/