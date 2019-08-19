Kafkas Üniversitesi’nde kayıtlar başladı

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'yü tercih ederek lisans ve ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerin üniversite kampusundaki kayıt işlemleri başladı. Kayıtlar 23 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek. 16 Ağustos Cuma günü başlayan elektronik (e-kayıt) kayıtlar ise 21 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

Öte yandan Türkiye'nin Kafkaslara açılan bilim kapısı olarak bilinen Kafkas Üniversitesi'ne öğrencilerin yoğun olar tercih etmesi başta Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu olmak üzere üniversite yönetiminin de yüzünü güldürdü.

Kars Kafkas Üniversitesi'nde 2019-2020 akademik eğitim-öğretim yılında toplam 4 bin 5 kontenjana yer verildi. KAÜ, yüzde 93,5'lik doluluk oranına da ulaştı.

Kaynak: İHA