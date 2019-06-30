Kafkasör arenada boğa güreşleri nefes kesti

Artvin'de bu yıl 39. kez düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamındaki düzenlenen boğa güreşleri nefes kesti.

Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yaylalarını Koruma Derneği tarafından bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen boğa güreşleri kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak, Deste ve Süperbaş olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen Rize, Artvin ve ilçelerinden toplamda 99 boğa katıldı. Boğalara verilen Tiko, Karabele, Memati, Matkap, Kanca, İntikam, Virüs, Rambo gibi birbirinden ilginç isimler dikkat çekti.

Boynuz ve doping kontrolü

Kafkasör Yaylası'nda güreşler öncesi kampa giren boğa ve sahipleri sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. Sabah yürüyüş ve koşu ile spor yaptırılan boğalar pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel besinlerle beslendi. Boğalar arenaya çıkmadan öncede boynuz ve doping kontrolünden geçirildi. Sivri boynuzları törpülenen boğalar doping kontrolünde ise idrar testine tabi tutuldu.

Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği güreşlerde 23 hakem görev aldı. Baş boğa sahibine 21 bin TL para ödülü verilirken, toplamda ise 92 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Kaynak: İHA