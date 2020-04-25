Kaftancıoğlu paylaşmıştı! O görüntüleri çeken kişi bakın kim çıktı?

Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı ve çok konuşulan o görüntüleri çeken kişinin kimliği belirlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'liler tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerin çekimini yapan kişinin kimliği yine şaşırtmadı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çekilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'liler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerin kurgu olduğu ortaya çıktı. Kurgu görüntüleri çeken kişinin kimliği belli olurken, kamera arkasında üçüncü bir şahsın daha olduğu görülüyor.

Söz konusu kurgu görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan limon alımıyla ilgili konuşma yaptıkları görülüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Şovu da rolü de kim yapıyor daha iyi anlayabilmek için buyrun öyleyse.. Ne yaparsanız yapın #HalkınBelediyeleri vatandaşa hizmet etmeye devam edecek" iddiasında bulundu.

BAKIN O KİŞİ KİMMİŞ?

Kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek'in 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti Erdemli Belediye Başkan Adayı Alparslan Gürgenç'le birlikte çalıştığı bildirildi. Mahmut Dölek'in, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'le birçok fotoğrafı bulunuyor.