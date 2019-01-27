Kaftancıoğlu'nin istifa haberi CHP'de toplantı sırasında ulaştı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa haberi, Genel Merkez Parti Meclisi Toplantısı sırasında ulaştı. Genel Merkezde İstanbul'un bazı ilçe belediye başkanlıklarına önerilen isimlerlerin görüşüldüğü sırada gelen şok istifa habire ile ilgili CHP kurmaylarından henüz bir açıklama yapılmadı.

CHP Genel Merkezi'nde bugün saat 17.00 sıralarında İstanbul'un yanısıra bazı il ve ilçe belediye başkanlarının belirlenmesi için toplantı sürerken, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun twitter adresinden yayınladığı mesajla istifa etmesi, gündeme oturdu. Canan Kaftancıoğlu yayınladığı mesajda, "Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım." ifadelerine yer verdi.

Siyasi çevreler bu açıklamayı, CHP Genel Merkez'i'nde İstanbul'un bazı ilçe belediye başkanlıklarına önerilen isimlerle ilgili olarak doğan anlaşmazlıktan kaynaklandığı şeklinde yorumladı. İstifanın ardından tüm gözlerin üzerinde toplandığı CHP'de bazı yetkililer, Kaftancıoğlu'nun istifasını kesin bir şekilde doğruladı. Ancak CHP kurmaylarından istifanın gerekçesine yönelik herhangi bir açıklama ya da değerlendireme bulunulmadı.

Basın mensupları CHP binasında basına ayrılan bölümde yapılacak açıklamayı beklerken, parti yöneticilerinin toplantısının ise sabaha kadar sürebileceği bilgisi alındı.

Bu arada CHP Genel Merkez içerisinde ya da çevresinde herhangi bir hareketlilik yaşanmıyor.

DHA