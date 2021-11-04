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Kâfur Ağacı ne demek, TDK'ya göre Kâfur Ağacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kâfur Ağacı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kâfur Ağacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kâfur Ağacı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kâfur Ağacı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kâfur Ağacı ne demek, TDK'ya göre Kâfur Ağacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kâfur ağacı ne demek? Kâfur ağacı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kâfur ağacı kelimesi. Peki kâfur ağacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kâfur ağacı nedir, kâfur ağacı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KÂFUR AĞACI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kâfur ağacı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kâfur ağacı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Defnegillerden, Uzak Doğu'da yetişen, kâfur elde edilen ağaç (Cinnamonum camphora)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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