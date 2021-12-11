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Kağan ne demek, TDK'ya göre Kağan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kağan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kağan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kağan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kağan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kağan ne demek, TDK'ya göre Kağan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kağan ne demek? Kağan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kağan kelimesi. Peki kağan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kağan nedir, kağan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KAĞAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kağan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kağan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hanların bağlı olduğu devlet başkanı, hakan, imparator

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