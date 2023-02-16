Kagan Topcu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kagan Topcu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kagan Topcu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kagan Topcu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kagan Topcu 14 Haziran 2001 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kağan Topçu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kagan Topcu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kagan Topcu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kagan Topcu'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kagan Topcu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kagantopcu2_/

Kagan Topcu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kagan Topcu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kagan Topcu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kagan Topcu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Altınordu U16

1 Temmuz 2017 yılında Altınordu U17

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu U19

13 Şubat 2019 yılında Göztepe U19

5 Eylül 2019 yılında Tokatspor Alt

6 Mart 2020 yılında Tokatspor

4 Temmuz 2021 yılında Karaköprü Bld

30 Temmuz 2022 yılında Menemen FK

1 Eylül 2022 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2023 yılında Menemen FK

Kagan Topcu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kagan Topcu şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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