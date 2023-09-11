KAGES Adıyaman’da çocuklara moral oldu

Karacadağ Gençlik Kültür ve Spor Derneği (KAGES) Adıyamanlı depremzede çocuklara moral verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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KAGES Adıyaman’da çocuklara moral oldu

Karacadağ Gençlik Kültür ve Spor Derneği (KAGES) Adıyamanlı depremzede çocuklara moral verdi.

KAGES Adıyaman Şubesi Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklara, yaz ayları boyunca çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler düzenledi. Çocuklara sporu sevdirerek, umutlu ve mutlu olmaları için Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi'ne gezi düzenledi.

KAGES Adıyaman Şubesi Dernek Başkanı Ebubekir Erkaya yaptığı açıklamada, "Depremden dolayı hala artçılar devam ediyor. Endişeli ve mutsuz bir gençlik olmaması için dernek olarak çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler yapıyoruz. "Gençlerini ihmal eden, Geleceğini imha eder" misyonuyla derneğimiz gençlere sahip çıkma adına bir çok faaliyet aktiviteler ile birlikte spor alanında yüksek derecelerimiz olmuştur. Çocuklara yönelik yaz spor okulu sonrası moral amaçlı gezi düzenledik. Maddi ve manevi desteklerini hiç esirgemeyen başta Dernek Genel Başkanımız Mustafa Veysel Gülpınar ve diğer destekçilere teşekkür ediyorum. KAGES olarak her zaman milletimizin ve gençlerimizin yanında olacağız" dedi.

Geziye katılan öğrenciler de, hem dernek yöneticilerine hem de geziye katkı sağlayan kişilere teşekkür etti.

KAGES Adıyaman’da çocuklara moral oldu

KAGES Adıyaman’da çocuklara moral oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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