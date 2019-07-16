KAGİDER-Kadın üniversiteleri cinsiyet eşitliğine aykırı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) kadın öğrencilere yönelik "kadın üniversiteleri" kurulmasının cinsiyet eşitliğine "aykırı" olduğunu açıkladı.

KAGİDER'den konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında şu değerlendirme yer aldı:

"2019 – 2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda Eğitim ana başlığı altında, "Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır" ifadesini içeren bir madde yer almıştır.

"KAGİDER, cinsiyet temeline dayalı eğitim verilmesinin ve bu amaçla üniversiteler açılmasının toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına aykırı olduğuna ve topluma yarar sağlamayacağına inanmaktadır. Türkiye'nin 2024 yılına kadar yol haritası olma özelliği taşıyan bu dokümanın bu alanda faaliyet gösteren kamu kuruluşları, kadın ve eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme ve danışma sürecinin başlatılarak yön verilmesi gerektiğine inanıyor ve bu konuda yetkililere çağrı yapıyoruz.

"KAGİDER olarak söz konusu maddenin plandan çıkartılmasını ve bu alanda faaliyet gösteren kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir görüşme ve danışma sürecinin başlatılmasını istiyoruz."

DHA