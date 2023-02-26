Kagiso Malinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kagiso Malinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kagiso Malinga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kagiso Malinga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kagiso Malinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kagiso Malinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kagiso Malinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kagiso Malinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kagiso Malinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kagiso Malinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kagiso Malinga 21 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Kagiso Joseph Malinga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kagiso Malinga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kagiso Malinga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Kagiso Malinga'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kagiso Malinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kagiso Malinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kagiso Malinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kagiso Malinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2019 yılında SuperSport Utd.

31 Ağustos 2019 yılında Swallows FC

31 Ağustos 2020 yılında SuperSport Utd.

25 Eylül 2020 yılında Swallows FC

Kagiso Malinga kimdir

Kagiso Malinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kagiso Malinga şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Kagiso Malinga nereli

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