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Kağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izle

Star TV'nin yepyeni iddialı dizisi 'Kağıt Ev' bu akşam ilk bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Yayınlanan fragmanın ardından merak edilen dizi ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. İşte Kağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izle...

Kağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izle

O3 Medya imzası taşıyan ve başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ile Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı Kağıt Ev dizisi bu akşam izleyici karşısında olacak. 'Fırtına' ailesinin başına gelenleri ve yaşadığı korkunç olayı ele alan dizi izleyici tarafından merakla bekleniyor. İşte Kağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izle...

ağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izle

KAĞIT EV DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur),büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar. Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir.

KAĞIT EV 1. BÖLÜM CANLI İZLE| KAĞIT EV İLK BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

ağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izle

Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Fırtına Ailesi’nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

ağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izle

KAĞIT EV OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Erdal Beşikçioğlu: Erdal
Nur Fettahoğlu: Aylin Fırtına
Nejat Uygur: Mert
Helin Kandemir: Cemre
Bulut Teker: Melisa
Tuvana Türkay: Azra
Nihal Koldaş: Gülsüm
Can Nergis: Bülent
Bülent Gültekin: Çetin
Tuğçe Aykut: İnci

ağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izle

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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