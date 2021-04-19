O3 Medya imzası taşıyan ve başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ile Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı Kağıt Ev dizisi bu akşam izleyici karşısında olacak. 'Fırtına' ailesinin başına gelenleri ve yaşadığı korkunç olayı ele alan dizi izleyici tarafından merakla bekleniyor. İşte Kağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izle...

KAĞIT EV DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur),büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar. Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir.

KAĞIT EV 1. BÖLÜM CANLI İZLE| KAĞIT EV İLK BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Fırtına Ailesi’nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

KAĞIT EV OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Erdal Beşikçioğlu: Erdal

Nur Fettahoğlu: Aylin Fırtına

Nejat Uygur: Mert

Helin Kandemir: Cemre

Bulut Teker: Melisa

Tuvana Türkay: Azra

Nihal Koldaş: Gülsüm

Can Nergis: Bülent

Bülent Gültekin: Çetin

Tuğçe Aykut: İnci