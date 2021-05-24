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Kağıt Ev 6. bölüm canlı izle | Star TV Kağıt Ev 6. bölüm izle

Star TV ekranlarında yayınlanan 5 bölümü de ilgiyle izlenen Kağıt Ev dizisinin 6. bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak. Diziyi izleme linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Kağıt Ev 6. bölüm canlı izle | Star TV Kağıt Ev 6. bölüm izle...

Kağıt Ev 6. bölüm canlı izle | Star TV Kağıt Ev 6. bölüm izle

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev 6. bölüm ile bu akşam izleyici karşısına geçiyor. Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi önemli isimlerin yer aldığı Kağıt Ev 6. bölüm canlı izle | Star TV Kağıt Ev 6. bölüm izleme linklerini haberimizden bulabilirsiniz...

KAĞIT EV 6. BÖLÜM CANLI İZLE | STAR TV KAĞIT EV 6. BÖLÜM İZLE

Cemre’nin, sevgilisi İnci’yi öldürdüğünü; anne ve babasının da cinayeti örtbas ederek günlerdir kendisine yalan söylediklerini öğrenen Mert Fırtına, hayatının en zor ve en acı günlerini yaşamaktadır. Hayatta rol model aldığı babasının, çok sevdiği annesinin  ve küçük kız kardeşinin onun yanı başında bir vahşete ortak olduklarını öğrenmenin hayal kırıklığı ve şokuyla ne yapacağını bilemeyen Mert’in planı ailesinden intikam almak olacaktır. Oğullarını kurtarmak için Cihan ve Aylin ise birlikte hareket ederler. Artık hayatlarında yepyeni bir dönem başlamıştır. Bu zorlu dönem Fırtına ailesi için yeni bir sınav demektir. Fırtına ailesinde sular durulmazken, Gülsüm’lerin evinde İnci’siz bir hayat başlar. Halil ve Gülsüm’ün oğullarından istekleri, Çetin’in hiç ummadığı bir çıkmaza girmesine neden olacaktır. İnci cinayetinin peşini bırakmayan televizyon yapımcısı Azra’nın yeni hamleleri ne olacak? Bülent cinayetle ilgili hangi ipuçlarını bulacak? 

KAĞIT EV 6. BÖLÜM CANLI İZLE

STAR TV KAĞIT EV 6. BÖLÜM İZLE

Kağıt Ev 6. bölüm canlı izle | Star TV Kağıt Ev 6. bölüm izle Kağıt Ev 6. bölüm canlı izle | Star TV Kağıt Ev 6. bölüm izle

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