Yayınlandığı 6 bölüm ile izleyiciyi Star TV ekranına kilitleyen Kağıt Ev yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde izleme linklerine yer verdik. Kağıt Ev 7. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kağıt Ev 7. bölüm canlı izle linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

KAĞIT EV 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV KAĞIT EV 7. BÖLÜM CANLI İZLE

Ailesinden intikam almak içi cinayeti üstlenen Mert’i kurtarmak için Aylin ve Cihan Fırtına , Bülent’e gerçekleri söyler. Ancak Mert onların ifadelerini geçersiz kılacak öyle tuzaklar hazırlamıştır ki, her ikisi de çaresiz kalır. Aylin ve Cihan’ın cinayeti Cemre işledi açıklaması üzerine Cemre herkesi daha da zor durumda bırakacak oyunlarını oynar. Cihan Bülent’e yasak aşkını itiraf etmek zorunda kalır. Bu itiraf Bülent için büyük hayal kırıklığı yaratır. Hem hocası olarak gördüğü, çok takdir ettiği Cihan hocaya hem de beğendiği, ilgi duyduğu Azra’ya olan inancı sarsılacaktır. Günlerce kızına ne olduğunu merak eden Gülüm ise İnci’nin sığındığı evde öldürülüp bir de bahçesine gömüldüğünü öğrenince delirir. Gülsüm’ün tepkisi Aylin’in canını çok yakacaktır. İtirafıyla suçlu bulunan Mert’i ise cezaevinde büyük bir sürpriz bekliyordur.

KAĞIT EV 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV KAĞIT EV 7. BÖLÜM CANLI İZLE