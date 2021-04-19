Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu ve yapımcılığını O3 medyanın üstlendiği Kağıt Ev dizisinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kağıt Ev Aylin Fırtına kimdir? İşte ayrıntılar...

KAĞIT EV AYLİN FIRTINA KİMDİR?

Karakterin kendisini, "Ben Aylin Fırtına… “Küçük dertlerimi çok severdim. Biliyordum, onlar büyük dertlerimi olmadığı için vardı. O korkunç geceden sonra hiç kalmadı.”Aylin güçlü, tuttuğunu koparan ve kendi uzmanlık alanında çok başarılı bir hukukçu. " sözleriyle tanımlıyor. Dizide bu güçlü kaarktere hayat veren başrılı oyuncu ise Nur Fettahoğlu'dur.

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Nur Fettahoğlu beş çocuklu Karadenizli bir ailenin dördüncü çocuğu olarak 12.11.1980 Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Rize'lidir. Babası Sinan Fettahoğlu, annesi Fatma Fettahoğlu'dur. SKY Türk'ün haber spikeri Selvinaz Fettahoğlu ablasıdır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Nur Fettahoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?