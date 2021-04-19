Star TV'nin iddialı dizi Kağıt Ev için geri sayım başladı. İzleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Kağıt Ev Bülent Işık kimdir? İşte ayrıntılar...

KAĞIT EV BÜLENT IŞIK KİMDİR?

Bülent Işık kendisini,‘’İki şeyden çok iyi anlarım; kadınlar ve suçlular… İkisini de dilini çözmek benim işim.’’ şeklinde tanımlıyor. Işık gizemli olduğu kadar sırlar ile dolu bir karakter. Can Nergis Kağıt Ev dizisinde Bülent rolünü canlandırıyor.

CAN NERGİS KİMDİR?

27 Mayıs 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Üniversite hayatına kadar İstanbul'da okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra Londra'ya gitmiş, üniversiteyi orada bitirmiştir ardından teyzesi Neslihan Yargıcı'nın da yardımı ile Uzakdoğu'ya gitmiş, Çin ve Tayland'da modellik yapmıştır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Can Nergis kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?