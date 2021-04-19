Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu ve yapımcılığını ise O3 medyanın üstlendiği Kağıt Ev dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Peki Kağıt Ev Cemre Fırtına kimdir? İşte detaylar...

KAĞIT EV CEMRE FIRTINA KİMDİR?

Başroller arasında yer alan karakter kendisini, "Ben Cemre Fırtına, bir gün herkes beni konuşacak.’’ diye anlatıyor. Cemre ailesinin huzuru için babasının peşinde olan annesini aldattığı Azra’yı öldürüyor. Aslında olay döngüsü de bu şekilde başlıyor denilebilir. Dizide Cemre karakterini oynayan genç oyuncu ise Helin Kandemir'dir.

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, reklam, sinema ve dizi oyuncusu. 2 Haziran 2004, İstanbul doğumlu. İlk olarak 2013 yılında Ötesiz İnsanlar’da rol aldı. Daha sonra Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler adlı yapımlarda rol almıştır. Bu dizide Pelin Akıncı karakterini oynamıştır.

Helin Kandemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde rol aldı?