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Kağıt Ev dizisi hangi kitaptan uyarlama? Kağıt Ev dizisi nasıl bitiyor? La Casa De Papel bağlantısı nedir?

Star TV’de dün akşam yayımlanan Kağıt Ev dizisi izleyicilerden tam puan aldı. Dizinin bir kitaptan uyarlama olduğunu öğrenenler Kağıt Ev dizisi hangi kitaptan uyarlama? Kağıt Ev dizisi nasıl bitiyor? gibi soruları araştırmaya başladı. Ayrıca dizinin La Casa De Papel ile bağlantısı olup olmadığı merak edildi. İşte detaylar....

Kağıt Ev dizisi hangi kitaptan uyarlama? Kağıt Ev dizisi nasıl bitiyor? La Casa De Papel bağlantısı nedir?

Başrollerinde Nur Fettahoğlu ile Erdal Beşikçioğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı Kağıt Ev dizisi ilk bölümü ile dün akşam Star TV ekranlarındaydı. Dizinin hikayesi merak uyandırıcıydı. 

Arjantinli yazar Carlos Maria Dominguez'in kitabından uyarlama dizi hakkında Kağıt Ev dizisi hangi kitaptan uyarlama? Kağıt Ev dizisi nasıl bitiyor? La Casa De Papel bağlantısı nedir? soruları gündemde.

KAĞIT EV DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Kağıt Ev romanı Carlos María Domínguez tarafından yazılan kitaptır. Türkiye'de roman diziye uyarlanmıştır.

Kağıt Ev dizisi hangi kitaptan uyarlama? Kağıt Ev dizisi nasıl bitiyor? La Casa De Papel bağlantısı nedir?

KAĞIT EV DİZİSİ NASIL BİTİYOR?

Kitap ile dizi arasında şuan için bir benzerlik bulunmamaktadır. Dizi ile romandaki hikayenin ilerleyişi çok farkı. Bu nedenle ikisinin de finali farklı olacak gibi görünüyor. Tabi senaristten bir sürpriz gelmez ise...

Kağıt Ev dizisi hangi kitaptan uyarlama? Kağıt Ev dizisi nasıl bitiyor? La Casa De Papel bağlantısı nedir?

Carlos María Domínguez

LA CASA DE PAPEL BAĞLANTISI NEDİR?

Kağıt Ev dizisi Carlos Maria Dominguez'in Kağıt Ev kitabından uyarlanmış olup, romanın orijinal ismi ise La Casa De Papeldir. 

KAĞIT EV KİTAP ÖZETİ

Kağıt Ev kitabında profesör Bluma Lennon bir kitapçıya gider ve kitap aldıktan sonra okumaya başlar başlamaz bir aracın altına kalarak hayatını kaybeder. Ardından Lennon'un ölümü sonrası iş başka birine verilir. Yeni atanan kişi de Bluma Lennon'un odasında bir kitap görür ve işin peşine düşmeye karar verir. Meraklı kişi olayı çözmeye çalışır ve hikaye böyle ilerler.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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