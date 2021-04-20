Başrollerinde Nur Fettahoğlu ile Erdal Beşikçioğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı Kağıt Ev dizisi ilk bölümü ile dün akşam Star TV ekranlarındaydı. Dizinin hikayesi merak uyandırıcıydı.

Arjantinli yazar Carlos Maria Dominguez'in kitabından uyarlama dizi hakkında Kağıt Ev dizisi hangi kitaptan uyarlama? Kağıt Ev dizisi nasıl bitiyor? La Casa De Papel bağlantısı nedir? soruları gündemde.

KAĞIT EV DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Kağıt Ev romanı Carlos María Domínguez tarafından yazılan kitaptır. Türkiye'de roman diziye uyarlanmıştır.

KAĞIT EV DİZİSİ NASIL BİTİYOR?

Kitap ile dizi arasında şuan için bir benzerlik bulunmamaktadır. Dizi ile romandaki hikayenin ilerleyişi çok farkı. Bu nedenle ikisinin de finali farklı olacak gibi görünüyor. Tabi senaristten bir sürpriz gelmez ise...

Carlos María Domínguez

LA CASA DE PAPEL BAĞLANTISI NEDİR?

Kağıt Ev dizisi Carlos Maria Dominguez'in Kağıt Ev kitabından uyarlanmış olup, romanın orijinal ismi ise La Casa De Papeldir.

KAĞIT EV KİTAP ÖZETİ

Kağıt Ev kitabında profesör Bluma Lennon bir kitapçıya gider ve kitap aldıktan sonra okumaya başlar başlamaz bir aracın altına kalarak hayatını kaybeder. Ardından Lennon'un ölümü sonrası iş başka birine verilir. Yeni atanan kişi de Bluma Lennon'un odasında bir kitap görür ve işin peşine düşmeye karar verir. Meraklı kişi olayı çözmeye çalışır ve hikaye böyle ilerler.