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Kağıt Ev Gülsüm Yıldız kimdir?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kağıt Ev dizisinin karakterleri merak konusu oldu. Peki Kağıt Ev Gülsüm Yıldız kimdir? detaylar haberimizde...

Kağıt Ev Gülsüm Yıldız kimdir?

İzleyici tarafından büyük bir heyecanla beklenen Kağıt Ev dizisi araştırma konusu edildi. Oyuncu kadrosu açıklanan Kağıt Ev Gülsüm Yıldız kimdir? İşte ayrıntılar...

KAĞIT EV GÜLSÜM YILDIZ KİMDİR?

Yıllardır Fırtına ailesinin evinde çalışan Gülsüm karakteri, Fırtına ailesinin kızı Cemre, babasının annesine ihanet ettiğini öğrenir. Ancak şüpheleri onu yanlış yere götürür. Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedef alan Cemre, yaşanan arbede esnasında İnci'nin ölümüne sebep olur. Kızının kaybolduğunu sanan Gülsüm Fırtına ailesine sığınır. Dizide Gülsüm karakterine hayat veren usta oyuncu ise Nihal Koldaş'tır.

Kağıt Ev Gülsüm Yıldız kimdir?

NİHAL KOLDAŞ KİMDİR?

Tam adı Nihal Geyran Koldaş olan yetenekli isim, oyunculuğunun yanı sıra oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, dramaturg ve çevirmen kimlikleriyle de tanınıyor. 1 Ocak 1956 yılında Ankara'da doğan Koldaş, yoğunlukla tiyatro alanında faaliyet gösteriyor.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Nihal Koldaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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