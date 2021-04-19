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Kağıt Ev İnci Yılmaz kimdir?

Star TV'nin iddialı yapımı 'Kağıt EV' dizi oyuncularının açılmasının ardından karakterler merak konusu oldu. Peki Kağıt Ev İnci Yılmaz kimdir? Detaylar haberimizde...

Kağıt Ev İnci Yılmaz kimdir?

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu Kağıt Ev dizisinin oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki Kağıt Ev İnci Yılmaz kimdir? İşte ayrıntılar...

KAĞIT EV İNCİ YILMAZ KİMDİR?

İnci Yılmaz, Fırtına ailesinin yanında çalışan Gülsüm hanımın kızıdır. Kendi evi gibi bildiği evde Cemre ile birlikte büyüyen İnci'nin ölümü Cemre'nin elinden olur. Fırtına ailesi ise bu yaşananları bir sır gibi saklar. Dizide İnci karakterine hayat veren genç oyuncu Tuğçe Aykut'tur.

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TUĞÇE AYKUT KİMDİR?

Rize’nin Fındıklı ilçesinde doğan Tuğçe Aykut, Sabancı Üniversitesi’nden mezun oldu. Tamer isminde bir abisi olan genç oyuncu kariyerine ilk adımını 2019'da Getto dizisi ile attı. Şuanda ise Kağıt Ev dizisinde rol almaktadır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkte ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Tuğçe Aykut kimdir, nereli, kaç yaşında? Tuğçe Aykut oynadığı diziler!

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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