Star TV'nin yepyeni dizisi Kağıt Ev gerek konusu gerek ise oyuncuları ile dikkat çekmeyi başardı. İzleyici tarafından araştırma konusu edildi. Peki Kağıt Ev Melisa kimdir? İşte ayrıntılar...

KAĞIT EV MELİSA KİMDİR?

Kağıt Ev dizisinde Melisa rolüne hayat veren çocuk oyuncu Bulut Teker'dir.Çocuk oyuncu daha önce başka bir dizide rol almamakla birlikte reklamlarda boy göstermiştir.

BULUT TEKER KİMDİR?

Bulut Teker çocuk oyuncudur. Kağıt Ev dizisinde Melisa rolünü canlandırmaktadır. Küçük oyuncu Hande Aytar ajansa kayıtlıdır ve 2012 doğumludur.

Bulut Teker kimdir, kaç yaşında, nereli? Bulut Teker'in oynadığı diziler hangileri?