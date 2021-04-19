Star TV ekranlarında yayın hayatın başlayacak olan Kağıt Ev dizi karakterler en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki Kağıt Ev Mert Fırtına kimdir? İşte merak edilen ayrıntılar...

KAĞIT EV MERT FIRTINA KİMDİR?

Fırtına ailesinin ferdi olan Mert Fırtına kendisini, "Ben Mert Fırtına ne hırslarım var annem gibi ne de babam gibi başarılarım. Tüm hayalim bir gün İnci ile evlenmek, kendi yuvamı kurmaktı.’’ şeklinde tanımlıyor. Aynı evde büyüdüğü yanlarında çalışan Gülsüm hanımın kızına aşık olan Mert, İnci'nin ölümüyle derinden sarsılır. Ancak bu suçu işleyenin kardeşi olduğunu bilmek onu susturur. Dizide Mert karakterini canlandıran genç oyuncu Nejat Uygur'dur.

NEJAT UYGUR KİMDİR?

1 Ocak 1995 yılında İstanbul'da doğan Nejat Uygur şuanda 25 yaşındadır. Behzat Uygur'un oğlu olan ünlü oyuncu ilk olarak arkadaşı Sina ile çektiği Vine videoları ile yüzünü göstermeye başladı.

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