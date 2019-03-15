Kağıt Helvalı Magnolia nasıl yapılır? Kağıt Helvalı Magnolia tarifi..

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün ''Kağıt Helvalı Magnolia '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kağıt Helvalı Magnolia ise merak konusu oldu. Kağıt Helvalı Magnolia nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kağıt Helvalı Magnolia İşte tarifi...

KAĞIT HELVALI MAGNOLİA NASIL YAPILIR?

KAĞIT HELVALI MAGNOLİA MALZEMELER

1 paket Krema

2 çorba kaşığı un

Yarım bardak toz şeker

2 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 bardak artı çeyrek su bardağı süt

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tutam tuz

1 adet kağıt helva

2 avuç bütün Şam Fıstığı (kabuksuz)

20 tane cici bebe bisküvisi

Kağıt Helvalı Magnolia Yapılışı

Sos tenceresine 50 gr un, 140 gr toz şeker, 1 tutam tuz ve 1 paket vanilini koyup altını orta ateşte açın. Isınınca, 400 ml sütü çırparak ekleyin. Orta ateşte pişirmeye devam edin.

Muhallebi kıvamı alıp göz göz olunca muhallebiden bir iki kepçe alıp ayrı bir kasede 2 yumurta sarısı ile karıştırın. Yumurta sarıları birden sıcağa girince kesilmesin diye bu ılıştırma işlemini yapmak önemli.

Ardından yumurtalı muhallebiyi tekrar tencereye dökün ve 2-3 dakika daha pişirin.

1 çorba kaşığı tereyağını da tencereye ekleyip çırparak eritin. Tereyağı eriyince altını kapatın.

Muhallebiyi bir kaseye alıp düşük devirde iyice soğuyana kadar çırpın. Sonra buzdolabına soğuması için kaldırın. Üzerine değecek şekilde streç film çekin ki üzeri kabuklanmasın.

1 paket içim kremayı buzdolabından çıkartıp mikserle iyice katılaşana kadar yüksek devirde 3-4 dakika çırpın.

Ardından çırpılmış krema ile, soğumuş muhallebiyi katlayarak karıştırın.

Geniş bir kasenin tabanına bebe bisküvisini ezin.

Üzerine biraz muhallebi dökün.

Onun üzerine kabaca doğradığınız 2 avuç boz içten (kabuksuz Şam Fıstığı) serpin ve kabaca parçalara böldüğünüz kağıt helvadan koyun.

Bebe bisküvisini elinizle parçalayıp üzerine koyun.Tekrar muhallebiden koyup aynı şekilde katman katman kaseyi doldurun.

Afiyet olsun