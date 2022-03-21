Kağıt Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kağıt Teknikeri görev tanımı nedir, Kağıt Teknikeri ne iş yapar, Kağıt Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kağıt Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kağıt Teknikeri Tanımı;

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Kağıt Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Kağıt Teknikeri Maaşları

Kağıt Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kağıt Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kağıt Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.02

Meslek Adı :

Kağıt Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kağıt sektöründe kağıdın yapılması ve kağıt (selüloz, kağıt, karton, vb.) ürünlerinin elde edilmesi ile ilgili çalışmaları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kağıt Teknikeri ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kağıt üretiminde kullanılacak katkı maddelerinin yeterliliğini test ederek standartlara uygunluğunu belirlemek, b) Çalışanlarla ilgili çalışma programlarını hazırlamak,

c) Kağıt ve kağıt ürünlerinin üretim safhalarını kontrol ederek varsa eksiklikleri tespit etmek,

d) Üretimdeki aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri almak veya alınmasını önermek,

e) Elde edilen kağıt ve kağıt ürünlerinin kaliteye uygunluk kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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