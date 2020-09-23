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  3. Kağıt toplama kavgası: İşçinin başında şişe kırdı

Kağıt toplama kavgası: İşçinin başında şişe kırdı

Bursa'da belediyeye bağlı geri dönüşüm çalışanları ile karton toplayan kişiler arasında çıkan kavgada bir geri dönüşüm işçisinin başında şişe kırıldı.

Kağıt toplama kavgası: İşçinin başında şişe kırdı

Bursa'da belediyenin geri dönüşüm çalışanları ile karton toplayıcılar arasında çıkan kavgada geri dönüşüm çalışanı 1 kişi başında şişe kırılması sonucu yaralandı. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, belediyeye ait geri dönüşüm atık toplama ekibinde görevli Müjdat K. ile karton toplayıcı Yılmaz D. arasında karton yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yılmaz D. elinde bulunan cam şişeyi Müjdat K.'nın kafasına vurarak kırdı. İşçinin arkadaşları da araya girince şüpheli Yılmaz D. olay yerinden hızla koşarak uzaklaştı.

Kağıt toplama kavgası: İşçinin başında şişe kırdı

Kanlar içerisinde kalan işçinin çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Müjdat K.'nın ilk tedavisi olay yerinde yapılırken, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Yılmaz D. ise, polis ekiplerinin takibi sonucu Kapalıçarşı'da yakalanıp gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kağıt toplama kavgası: İşçinin başında şişe kırdı

Kağıt toplama kavgası: İşçinin başında şişe kırdı

Kağıt toplama kavgası: İşçinin başında şişe kırdı

Berna Akkaya
Editör


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