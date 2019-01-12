Kağıthane 15 yılda yeniden imar edildi

Kurum içi müdürlük ziyaretleri kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü ziyaret eden Kağıthane Belediye Başkan Fazlı Kılıç, 2018'in faaliyet raporlarını personellerle birlikte inceleyerek değerlendirmede bulundu.

OTOPARK KAPASİTESİ 27 BİN 500 ARACA ULAŞTI

Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak yapılan değerlendirmelerde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2018 yılında 230 proje onayı ve 343 yapı ruhsatı verdiği belirtildi. 2018 yılında ilçede yapılan bin 498 araçlık otopark alanıyla birlikte ise toplam otopark araç kapasitesinin 27 bin 501'e ulaştığı aktarıldı. Böylece ilçedeki otopark araç kapasitesinin konut sayısına oranla yükseldiği ve her 0.59 konuta bir araçlık otopark alanı düştüğü belirtildi.

YAPILARIN YÜZDE 64'Ü DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLDİ

İlçe sınırları içinde, 142 bin 450 konut ve 37 bin 776 dükkan ile toplamda 180 bin 226 adet bağımsız bölümün bulunduğu belirtilirken, 2004 yılından bugüne dek yapılan çalışmalar ile güvenli hale getirilen bağımsız bölümlerin 134 bin 55 sayısına ulaştığı aktarıldı. Böylece Kağıthane'de bulunan dükkan ve konutların yüzde 64'ünün güvenli ve sağlıklı hale getirildiği belirtildi. 1999 yılındaki Marmara Depreminin ardından 2004 yılına kadar olan süreçte ise daha önceki çalışmalarla birlikte bu rakamın yüzde 70'lere yaklaştığı aktarıldı.

Bir saat süren toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

DHA