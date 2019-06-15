Kağıthane 28. yağlı güreş müsabakaları başladı

Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 28.si düzenlenen "Kağıthane Yağlı Güreşleri', pehlivanların kıyasıya mücadelesiyle başladı. Günün ilk müsabakalarında küçük güreşçiler açılışı yaptı.

Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Güreş Sahası'nda başlayan müsabakalara Güreş Federasyonu'nda kayıtlı 100'ün üzerinde sporcu katıldı. Türkiye'nin önemli güreşçilerinden Orhan Okulu, Tanju Gemici, Recep Kara, Abdullah Güngör ve Ali Altun gibi başpehlivanlar da Kağıthane Yağlı Güreşleri'ne katıldı. Öte yandan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane Güreş Ağası Yusuf Yoldaş da müsabakaları tribünden takip etti.

Vatandaşların da yoğun katılımıyla gerçekleşen Kağıthane Yağlı Güreşleri'nin açılışını Türkiye'nin dört bir yanından gelen küçük güreşçiler yaptı. Genç güreşçilerin mücadeleleri ise nefes kesti. Kağıthane Yağlı Güreşleri, akşam saatlerinde başpehlivanlar arasında gerçekleşecek olan mücadelelerin ardından sona erecek.

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DHA