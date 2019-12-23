Kağıthane Belediyesi karatecileri, Türkiye şampiyonu oldu

Kocaeli Kartepe'de düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Karate Takım Şampiyonası'nda, Kağıthane Belediyesi Spor Kulübüne bağlı sporcular rakiplerinin tamamını yenerek şampiyon oldu.

Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü'ne bağlı milli karatecilerden Burak Uygur, İsmail Arapoğlu, Uğur Aktaş, Alparslan Yamanoğlu ve Alperen Doğan; Kocaeli'nde 20-22 Aralık tarihleri arasında Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Karate Takım Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Kağıthane Belediyesi SK'nün rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK, Adana Büyükşehir Belediyesi SK, Hatay Büyükşehir Belediyesi SK, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SK, Sakarya Büyükşehir Belediyesi SK ve Darıca Belediyesi SK idi. Şampiyonaya 49 ilden gelen 387 takımın bin 780 sporcusu katıldı. Tatamiye çıkan takımlar ümit ve büyükler kategorisinde yarıştı. Üç gün süren Türkiye Kulüpler Arası Ümit ve Büyükler Karate Takım şampiyonası, karate alanında birçok tanınmış kişiyi ve binlerce sporseveri ağırladı.

Başkan Öztekin sporcuları tebrik etti

Şampiyonanın ardından sporcuları ve Antrenör Eren Delihasan'ı arayarak tebrik eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin başarılarının devamını diledi. Kağıthane'nin adını ulusal ve uluslararası arenada sporla duyurmaya kararlı olduklarını belirten Başkan Öztekin, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi. Karate branşında Avrupa ve dünya arenasında kazandıkları şampiyonluklar ile ülkemizi gururlandıran milli karate sporcuları Uğur Aktaş, İsmail Arapoğlu, Serap Özçelik Arapoğlu, Merve Çoban, Burak Uygur, Ali Sofuoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Murat Öz ve Alperen Doğan geçen ay düzenlenen imza töreniyle Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü'ne transfer olmuştu.

Kaynak: İHA