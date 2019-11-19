Kağıthane Belediyesinden eğitime destek

Kağıthane Belediyesi üniversite öğrencilerine ve sınava hazırlanan üniversite adaylarına eğitim desteğini sürdürüyor.

Kağıthane Belediyesi, üniversite hayali kuran ve hayalini kurduğu üniversiteyi kazanan gençlere destek olmak amacıyla eğitime büyük kaynak ayırdı. Bu eğitim döneminde bine yakın üniversite öğrencisine karşılıksız 800'er TL eğitim yardımında bulunuldu. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için de belediye tarafından çeşitli imkanlar sağlandı. Kağıthane'de ikameti olan ve şehir dışında 4 yıllık devlet üniversitesini kazanan bine yakın üniversite öğrencisine sağlanan nakdi eğitim yardımı yüzleri güldürdü. Öğrenciler duydukları memnuniyeti sosyal medya üzerinden Kağıthane Belediyesi ve Başkan Mevlüt Öztekin'e teşekkür ederek dile getirdi.

Üniversite hayali kuran adaylara ise Kağıthane Belediyesi tarafından ücretsiz hazırlık kursu veriliyor. Belediyeye bağlı Hamidiye Gençlik Merkezinde verilen üniversite hazırlık kursuyla gençler; modern bir ortamda, alanında uzman eğitmenlerden dersler alıyor. Yanı sıra belediyeye ait kültür merkezlerinde de adayların rahat bir ortamda birlikte ders çalışabilmeleri için gerekli altyapı sağlanırken; buralarda ücretsiz internet ve içecek ikramlarında da bulunuluyor.

"Gençlere daima yanlarında olacağımızın sözünü vermiştik"

Hafta sonu ders çalışan gençleri ziyaret eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yatırımlarında eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Öztekin, "Seçimlerden önce gençlere daima yanlarında olacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi bu sözümüzü tutmak adına, gençlerimizin iş ve meslek sahibi olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben de üniversiteyi Kağıthaneli esnaf bir ailenin evladı olarak gurbette okudum. O nedenle özellikle şehir dışında okumanın zorluğunu yakından biliyorum. Gençlerimizin ne hayali varsa, onları gerçekleştirmek için daima yanlarında olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA