Kağıthane’de 13 yaşındaki kız incir toplarken canından oluyordu

Kağıthane'de incir toplamak için duvara tırmanan 13 yaşındaki kız, ağacın kırılmasıyla yaklaşık 3 metreden yere düştü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kağıthane’de 13 yaşındaki kız incir toplarken canından oluyordu

Kağıthane'de incir toplamak için duvara tırmanan 13 yaşındaki kız, ağacın kırılmasıyla yaklaşık 3 metreden yere düştü. Ağaçtan düştükten sonra üzerine tuğlaların devrilmesiyle yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Çetinkaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Ela Çakmak, incir toplamak için sokaktaki duvarın yanındaki ağaca tırmandı. Bu sırada ağacın dalı kırılmasıyla 3 metreden yere düşen Çakmak'ın üzerine duvardaki tuğlalar devrildi. Tuğlaların altında kalan Çakmak, yaralandı. Çakmak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakini Nazlı Namlı, "Kız yukarıya incir toplamaya çıkmış. Sonra birden ağaç kırılmış, mermerlerin üzerine düşmüş. Kafası baya kanamış, çok zor durumdaydı. Annesinden şimdi haber aldık. Tahlilleri falan temiz çıkmış ama dengesini tam sağlayamıyormuş. Yürümekte zorlanıyormuş. Çok üzgünüz, buraya bir önlem alınması lazım. Çocuklar sürekli incir toplamaya çıkıyor. Allah korusun, Allah'tan başka bir şey olmadı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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