Kağıthane’de 250 kişilik belediye ekibi koronayla mücadele için çalışıyor

Kağıthane Belediyesi, koronavirüsü ile mücadelesini sürdürüyor. İlçede aynı anda temizlik, dezenfekte, sosyal yardım ve denetimler belediyeye bağlı oluşturulan 250 kişilik ekiple gerçekleştiriliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüne karşı Kağıthane Belediyesi de tedbirlerini sıklaştırdı. Ekipler aynı gün temizlikten sosyal yardıma, denetimlerden dezenfekte çalışmalarına dört koldan virüsle mücadele ediyor. Salgının yayılmaması için evden çıkmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım paketleri evlerine kadar götürülmeye devam ediyor.Bunun yanı sıra 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan vatandaşlara da her gün 2 öğün olacak şekilde belediyeye bağlı aşevinden yemek temin ediliyor.

DEZENFEKTE İŞLEMLERİ VE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kağıthane Belediyesi bünyesinde 6 arazöz, 1 buharlı dezenfektan aracı, 1 püskürtmeli dezenfektan aracı ve 50 kişiden oluşan özel bir ekip tüm mahallelerin ana cadde ve sokaklarını günlük yıkayıp dezenfekte ediyor.Bir diğer ekip ise kamu kurumları, belediye hizmet binaları, hastaneler, siteler, toplu taşıma araçları, park ve ilçedeki tüm ortak yaşam alanlarını temizleyerek dezenfekte ediyor.

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri sokak sokak gezerek dükkan ve pazaryerlerindeki denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri buralarda vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması, ürünlerde fiyat ve kalite kontrolü, esnafın maskeli ve eldivenli satış yapması konularında denetimler gerçekleştiriyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, salgınla mücadele konusunda kararlı olduklarını ifade ederek; "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanımız ve ona bağlı sağlık çalışanlarımız koronavirüse karşı tarihi bir mücadele sergiliyor. Kağıthane Belediyesi olarak biz de bu mücadeleye çalışmalarımızla destek oluyoruz. Temizlik, dezenfekte, sosyal yardım, denetim ve bunlar kadar önemli vatandaşı bilinçlendirme çalışmalarımızla inşallah bu süreci de kısa zamanda atlatacağız. Kağıthaneli komşularımız çağrılarımıza uyuyor ve gerekmedikçe evden çıkmıyorlar. Kendilerine gösterdikleri hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA