Kağıthane'de bıçaklı soygun! Kapıdan çıkmadan yakalandı
İstanbul Kağıthane'de bir kişi bıçakla kuyumcu soymaya çalıştığı sırada çevre esnaf tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri zanlıyı gözaltına alırken o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
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25 Aralık 2020 Cuma 13:11
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