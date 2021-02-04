Kağıthane'de feci kaza! Aşırı hız az daha canından ediyordu
İstanbul Kağıthane'de motosikletle aşırı hız yapan 17 yaşındaki Selman D. isimli genç, seyir halindeyken bir an dengesini kaybedip yere savruldu. Genç yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra karşı yönden gelen aracın altına girerek ağır şekilde yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin o anları kameraya yansıdı.
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04 Şubat 2021 Perşembe 10:12
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