  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Kağıthane'de feci kaza! Aşırı hız az daha canından ediyordu

Kağıthane'de feci kaza! Aşırı hız az daha canından ediyordu

İstanbul Kağıthane'de motosikletle aşırı hız yapan 17 yaşındaki Selman D. isimli genç, seyir halindeyken bir an dengesini kaybedip yere savruldu. Genç yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra karşı yönden gelen aracın altına girerek ağır şekilde yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin o anları kameraya yansıdı.

Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin Ali'ye karşı öfke patlaması yaşıyor!Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin Ali'ye karşı öfke patlaması yaşıyor!

Duygu Özaslan'ın mouse tanıtımı sosyal medyada dalga konusu oldu!Duygu Özaslan'ın mouse tanıtımı sosyal medyada dalga konusu oldu!

Tekirdağ'da akıl almaz kaza! Fren ile gazın yerini karıştırınca olanlar olduTekirdağ'da akıl almaz kaza! Fren ile gazın yerini karıştırınca olanlar oldu

Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlandı! | Nikola'nın hain planı devreye giriyor!Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlandı! | Nikola'nın hain planı devreye giriyor!

 

04 Şubat 2021 Perşembe 10:12
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Kağıthane'de feci kaza! Aşırı hız az daha canından ediyordu
Kağıthane'de feci kaza! Aşırı hız az daha canından ediyordu
Tekirdağ'da akıl almaz kaza! Fren ile gazın yerini karıştırınca olanlar oldu
Tekirdağ'da akıl almaz kaza! Fren ile gazın yerini karıştırınca olanlar oldu
Maraşlı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı ile Mahur arasında aşk alevleniyor!
Maraşlı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı ile Mahur arasında aşk alevleniyor!
4 Şubat Hava Durumu 2021 | Doğu'da sağanak yağış ve kar etkili oluyor!
4 Şubat Hava Durumu 2021 | Doğu'da sağanak yağış ve kar etkili oluyor!
Benzin istasyonunda pompalı dehşeti!
Benzin istasyonunda pompalı dehşeti!
Hayvan sevgisini aşılamak için kendisini sokak köpeklerine ısırtıyor!
Hayvan sevgisini aşılamak için kendisini sokak köpeklerine ısırtıyor!
Kadıköy'de hızını alamayan polis, meslektaşını gözaltına aldı!
Kadıköy'de hızını alamayan polis, meslektaşını gözaltına aldı!
Küçükçekmece'de sokak köpeğine vahşet! Kıyıya bağlanıp göle atılarak öldürüldü
Küçükçekmece'de sokak köpeğine vahşet! Kıyıya bağlanıp göle atılarak öldürüldü
Telefonuna bakmak isterken balkondan düştü!
Telefonuna bakmak isterken balkondan düştü!
Kümese girdiğini fark etti! Kürekle öldürüp ayaklarından ağaca bağladı
Kümese girdiğini fark etti! Kürekle öldürüp ayaklarından ağaca bağladı