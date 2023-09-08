Kağıthane’de freni patlayan taksi yokuş aşağı kayarak 3 araca çarptı: 1 yaralı

Kağıthane'de yokuş aşağı doğru inen ticari taksinin freni patladı. Kontrolden çıkan taksi, araçlara çarparak durabildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kağıthane’de freni patlayan taksi yokuş aşağı kayarak 3 araca çarptı: 1 yaralı

Kağıthane'de yokuş aşağı doğru inen ticari taksinin freni patladı. Kontrolden çıkan taksi, araçlara çarparak durabildi. Kazada taksi ile birlikte 4 araç hasar görürken taksi şoförü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Ulaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TBT 13 plakalı taksi yokuş aşağı hareket halindeyken freni patladı. Kontrolden çıkan taksi, yokuş aşağı sürüklendi. Metrelerce sürüklenen taksi, sokakta bulunan 3 arabaya çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralanan taksi şoförü, taksiden indikten sonra olduğu yerde bayıldı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şoföre ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken daha sonra yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kazada taksiyle birlikte park halindeki 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayı pencereden bakarken duyan mahalle sakini Cengiz Kaya, "Evin penceresindeydim, bir ses duydum. Sokağa baktığımda, taksinin hızla gelip, otomobile vurduğunu gördüm. Arabaya vurduktan sonra geri geldiğini gördüm. 2 dakika sonra arabadan inip telefonla konuştu. Kaptan arabayı vurdum, dedi. Arabanın freni patladı, dedi. 2 dakika sonra yere bayılıp kendinden geçti. Ondan sonra ambulans gelip burada müdahale etti. Hastaneye götürdüler. Allah vere sokak boştu kimseye bir şey olmadı." şeklinde konuştu.

Kazada hasar alan ticari taksi ve diğer araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kağıthane’de freni patlayan taksi yokuş aşağı kayarak 3 araca çarptı: 1 yaralı

Kağıthane’de freni patlayan taksi yokuş aşağı kayarak 3 araca çarptı: 1 yaralı

Kağıthane’de freni patlayan taksi yokuş aşağı kayarak 3 araca çarptı: 1 yaralı

Kağıthane’de freni patlayan taksi yokuş aşağı kayarak 3 araca çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Son Haberler
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu
Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!