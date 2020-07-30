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  3. Kağıthane'de iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1'i ağır 6 yaralı

Kağıthane'de iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1'i ağır 6 yaralı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Polisler olayın ardından kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gece saat 02.30'da Kağıthane Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi adeta karıştı. İki grup arasında nedeni bilinmeyen tartışma büyüyünce bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olaya grupların yakınlarının da dahil olmasıyla birlikte gruplar birbirine kurşun yağdırdı.

Çıkan kavgada isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis iki  grubu dağıtmaya çalışırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kağıthane'de iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1'i ağır 6 yaralı

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu ve  hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Daha sonra polis olay yerinde delil ve boş kovan incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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