Kağıthane'de kamyon dehşeti kamerada

KAĞITHANE'de yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon park halindeki 4 araca çarptı. Kamyonun çarptığı bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inen kamyon sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon park halindeki araçlar çarptı. Kamyonun çarptığı otomobillerden biri kaldırıma savruldu.

Kazada kamyonun çarptığı 4 araçta büyük hasar meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyon sürücüsünün uzun süre kazanın şokunu atlatamadığı görüldü. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis olay sonrası soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA