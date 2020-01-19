Kağıthane’de kamyonet istinat duvarında askıda kaldı

Kağıthane'de, kontrolden çıkan kamyonet parkın istinat duvarında askıda kaldı. Faciadan dönülen kazada sürücü ve oğlu şans eseri yaralanmazken, kamyoneti görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaza, saat 23.30 sularında Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy istikametinden Kağıthane yönüne giden Üzeyir T., idaresindeki 34 ACE 704 plakalı kapalı kasa kamyonet, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet refüjü geçtikten sonra parkın istinat duvarından parkın içinde kafa üstü çakıldı.

Şans eseri baba ve oğlu yara almadan kurtuldu

Hasbahçe parkının istinat duvarından kafa üstü yere çakılan kamyonette sürücü ve yanında bulunan oğlu yara almadan kazayı atlattı. Sürücü Üzeyir T., ve 20 yaşlarındaki oğlu, kendi imkanlarıyla kamyonetten çıktıktan sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önelim aldı. Daha sonra kazayı duyan sürücünün yakınları olay yerine geldi.

Öte yandan kazayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizlemeyerek askıda kalan kamyoneti cep telefonlarına çekti. Kaza yerine sevk edilen çekici yardımıyla askıda kalan kamyoneti kaldırıldı.

Kaynak: İHA